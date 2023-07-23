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В Сети появилось видео поражение американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, применяемой ВСУ на фронте, российским FPV-дроном. Отмечается, что БМП, переданная ВСУ  американцами, была оснащена штатной динамической защитой Bradley Reactive Armor Tiles. Данная видеозапись была опубликована в Телеграм-канале Росгвардии.

На кадрах можно рассмотреть, что оператор дрона обнаружил вражескую БМП, выдавшей свое местоположение путем постановки дымовой завесы. Российский беспилотник успешно поражает заднюю часть корпуса Bradley, оборудованную аппарелью. На видео видно, как экипаж покидает пораженную боевую машину пехоты.

По информации ТГ, обнаружить боевую машину пехоты удалось бойцам спецназа, которые проводили воздушную разведку. Однако на каком из направлений фронта были запечатлены данные кадры, в посте не сообщалось.

Напомним, что ВСУ недавно стали активно использовать кассетные боеприпасы, являющиеся запрещенными.

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