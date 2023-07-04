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В Тольятти удалось заснять предсерийную версию автомобиля Lada Niva Sport. Вероятно, его серийная версия не будет иметь никаких изменений. Фотографии публикует издание “За рулём”. Как утверждается, снимок предсерийной “спортивной Нивы” сделали во время испытаний на дорогах города.

Судя по всему, автомобиль уже готов уйти в серию. Отмечается, что Lada Niva Sport не имела никакого камуфляжа. На снимке можно разглядеть даже шильдик с надписью “Powered by Lada Sport”, который находится на левом крыле автомобиля.

СМИ сообщают, что Lada Niva Sport будет выпускаться с моторами 1,6 и 1,8 литра, которые соответственно будут выдавать 106 и 122 лошадиные силы. Среди других отличий: запасного колеса не будет под капотом (вместо него будет ремонтный комплект), а раздаточная коробка получит электронное управление блокировкой межосевого дифференциала.

Не исключается также, что ряд наработок АвтоВАЗ внедрит и на обновлённую классическую Niva Legend.

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