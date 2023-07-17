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Новое поколение смартфона iPhone 15 может быть представлено только через два месяца – в первой половине сентября, если Apple будет придерживаться традиционного графика релизов своих новинок. Однако издание Mydrives уже опубликовало снимки точных макетов новинки.

Сообщается, что многие производители аксессуаров для смартфонов бренда Apple уже получили от компании точные макеты всех модификаций новинки в масштабе 1 к 1. Данные макеты предназначены для снятия замеров при проектировании различных аксессуаров, таких как защитное стекло или чехол.

В Сети появились изображения смартфонов iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus и iPhone 15. Судя по опубликованным снимкам, можно сделать вывод, что производитель сохранил классический дизайн моделей, однако рамки экрана стали значительно меньше.

Также стало известно, что все модели получат порт для зарядки стандарта USB-C, однако скорость в младших моделях будет ограничена. При этом переключатель для отключения звука в версиях с приставкой Pro будет заменен на кнопку.

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