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В Саратове в Заводском районе с дерева сняли домашнюю кошку, просидевшую на нем четыре дня. Такая информация появилась в соцсети ВК в сообществе «Саратов онлайн».

Неравнодушные жители дома №45 Ново-Астраханского шоссе вызвали спасателей, так как животное забралось на самую макушку дерева и не могло спуститься самостоятельно.

Операция по спасению кошки велась профессиональной бригадой спасателей. С помощью кран-машины спасатель поднялся к дереву и снял испуганного пушистика. Граждане выразили огромную благодарность сотрудникам местной спасательной службы. “Снимать кошечку пришлось с двух деревьев. Все жители двора благодарят за ее спасение”, – написал автор поста.

Ранее сообщалось, что в Тверской области был найден кот со следами сексуального насилия. По сообщению волонтеров из фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки», спасших животное, над котом жестоко надругались. Животное было отправлено в столичную клинику, где ему была проведена операция и обеспечен уход.

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