Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ, заявил о сотрудничестве военных священников Русской Православной Церкви с представителями разных конфессий в зоне проведения специальной военной операции. Встречи с атеистами и язычниками проходят в дружественной атмосфере и некорректного поведения со стороны этих людей не было замечено.

Митрополит Кирилл (Покровский) отметил, что многие бойцы впервые сталкиваются с Таинствами на передовой и принимают православную веру, исповедуясь и причащаясь. Некоторые из них даже крестятся на передовой. Во время отпусков многие военнослужащие решаются на венчание. Митрополит поделился рассказом священника, который исповедует и причащает до 500 человек за 10 дней на передовой.

Священнослужитель особо отметил, что у многих бойцов есть внутренняя потребность «увидеть священника, услышать слово Божие и принять Святые Таинства». Он привел поговорку, которую часто упоминают сами военнослужащие: «Атеистов в окопах нет». Это свидетельствует о значимости духовной поддержки и роли религии в жизни военнослужащих.