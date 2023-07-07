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В Россию был привезен кроссовер Kia Sonet. За этот автомобиль 2023 года выпуска с минимальным пробегом просят 2 680 000 рублей.

В объявлении указано, что автомобиль предлагается в максимальной комплектации для данной модели. Он оснащен светодиодными фарами, системой бесключевого доступа, датчиками света и дождя, системой курсовой устойчивости ESP, сдвижным большим люком, комбинированным салоном с подогревом сидений, большой мультимедийной системой с поддержкой CarPlay, камерой заднего вида, задним парктроником, задними светодиодными фонарями, функцией запуска с кнопки Push-Start и штатным автозапуском с ключа.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем (115 л.с.) и работает с вариатором. Привод – передний. Габариты Sonet близки к соплатформенному Hyundai Venue: его длина не превышает четырех метров, а колесная база составляет 2,5 метра.

Kia Sonet является второй моделью, «разработанной в Индии для всего мира», после Seltos. Официально Sonet никогда не продавался в России.

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