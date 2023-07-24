В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент на промышленный образец нового отечественного суперкара. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Автопоток».

Большое количество изображений будущего суперкара под названием Rossa дают четкое представление о его внешнем виде. Судя по опубликованным эскизам, можно сделать вывод, что будущий российский суперкар будет представлен в двух версиях – с огромным антикрылом и без него.

Сообщается, что промышленный патент был выдан на имя автомобильного гонщика Романа Русинова. При этом недавно он также зарегистрировал право собственности на новую торговую марку под названием Rossa, которая предполагает использование ее в том числе и в качестве названия для автомобиля.

По информации авторов поста, разработкой отечественного суперкара занимается бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин. При этом внешний вид российской новинки напоминает классический суперкар McLaren F1.