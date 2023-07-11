Производством пикапов займётся завод во Владивостоке, который компания Sollers планирует запустить 17 июля. Об этом сообщает издание “За рулём” со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ожидается, что серийное производство пикапов под брендом Sollers начнётся в сентябре. Тогда и представят модели, которые станут собирать на Дальнем Востоке. До этого времени предприятие будет производить пилотные партии пикапов – их планируют продавать на российском рынке.

“За рулём” предполагает, что пикапы изначально будут собираться из китайских комплектующих. В частности, за основу возьмут платформу JAC T6. Впрочем, со временем комплектующие из КНР, вероятно, полностью заменят на отечественные. Во всяком случае Sollers имеет в своём распоряжении заводы по производству, как запасных частей для автомобилей, так и по сборке двигателей.

На заводе во Владивостоке ранее собирались китайские автомобили некоторых марок, однако несколько лет назад проект был закрыт. Затем на предприятии велась сборка автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Этот проект также был заморожен в 2021 году. Мощности завода позволяют производить до 35 тысяч автомобилей в год.