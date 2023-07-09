ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дилерские центры Honda намерены в ближайшее время возобновить поставки японских автомобилей на российский рынок. Среди анонсируемых моделей фигурирует и кроссовер Honda e:NP1, который эксперты уже сейчас называют потенциальным конкурентом для отечественного электромобиля «Москвич 3е».

Отмечается, что дизайнерские решения интерьера и экстерьера у обоих авто немного похожи. Также они оснащаются передним приводом без каких-либо альтернативных вариантов. Но по техническим характеристикам детище компании Honda все же превосходит «Москвич».

Так, максимальная мощность двигателя российско-китайского авто составляет 193 лошадиные силы, в то время как у «японца» – 204 л.с. Кроме того, Honda e:NP1 на одном заряде способен проехать 510 километров. У «Москвича» этот показатель на 100 километров меньше.

При такой продуктивности «Хонда» еще и дешевле, так как стоимость кроссовера начинается от 2,87 миллиона рублей. «Москвич 3е» обойдется покупателям в 3,5 миллиона.

Вам может понравиться

Автомобиль, работающий на водороде, установил мировой рекорд пробега без дозаправки

Более 2 488 километров удалось преодолеть автомобилю, работающему на водороде, без дозаправки. Это новый мировой рекорд. Его установила группа студентов из Делфтского технического университета. Об этом пишет издание Ferra. Испытания

Салон внедорожника Haval H5 способен уместить квадроцикл вместе с доской для серфинга

На этой неделе в Сети появились изображения экстерьера нового китайского внедорожника Haval H5, а теперь производитель публикует официальные изображения салона автомобиля. Новый китайский внедорожник H5 лишен избыточной роскоши убранства своего

GM представила в Китае автомобиль с самыми необычными сиденьями

Главной особенностью нового хэтчбека Baojun Yunduo от производителя General Motors стали необычные сиденья, которым умышленно не придали какую-либо форму. Они совершенно плоские и лишены боковой поддержки, однако спинки второго ряда