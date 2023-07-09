Дилерские центры Honda намерены в ближайшее время возобновить поставки японских автомобилей на российский рынок. Среди анонсируемых моделей фигурирует и кроссовер Honda e:NP1, который эксперты уже сейчас называют потенциальным конкурентом для отечественного электромобиля «Москвич 3е».

Отмечается, что дизайнерские решения интерьера и экстерьера у обоих авто немного похожи. Также они оснащаются передним приводом без каких-либо альтернативных вариантов. Но по техническим характеристикам детище компании Honda все же превосходит «Москвич».

Так, максимальная мощность двигателя российско-китайского авто составляет 193 лошадиные силы, в то время как у «японца» – 204 л.с. Кроме того, Honda e:NP1 на одном заряде способен проехать 510 километров. У «Москвича» этот показатель на 100 километров меньше.

При такой продуктивности «Хонда» еще и дешевле, так как стоимость кроссовера начинается от 2,87 миллиона рублей. «Москвич 3е» обойдется покупателям в 3,5 миллиона.