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Один из местных жителей Краснодарского края выставил на продажу необычный автомобиль. Каждый желающий, располагающий суммой в 4,5 миллиона рублей, может приобрести необычный тюнинг-проект на основе советской классики – автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец» 1963 года выпуска.

Автолюбитель хотел построить необычный шоу-кар на базе советской машины, однако по причине финансовых трудностей вынужден продать недостроенный проект. Силовой агрегат производства СССР был заменен на японский 200-сильный двигатель от модели Toyota Altezza.

Коробка передач шоу-кару также досталось от японской модели. Из-за возросшей мощности автомобиля его силовая конструкция была значительно усилена, а в ходовой части появились детали от автомобилей BMW и Honda. Останавливать автомобиль будут вентилируемые дисковые тормоза от Audi.

При этом тюнингованный «Запорожец» был оборудован системой открывания дверей в стиле Lamborghini, задние фонари машине достались от BMW 5 серии, а передняя оптика от Mercedes-Benz G-класса.

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