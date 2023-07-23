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Корейский автомобильный бренд выводит на рынок свой новый электрокар Kia EV9, для рекламы которого была приглашена известная британская модель и телевизионная ведущая Джоди Кидд.

Для привлечения внимания и демонстрации потенциала своего электрокара южнокорейский автопроизводитель решился на рискованный трюк и пропустил через тело британской модели разряд в миллион вольт. Во время съемочного процесса британку одели в костюм из кольчуги, который выполнял функцию клетки Фарадея, для защиты от электрического разряда в миллион вольт.

В результате авторы ролика получили очень зрелищные кадры, а инженеры компании смогли продемонстрировать мощность своего автомобиля, поскольку именно он и послужил источником электрического тока. По словам британской модели, съемки в рекламном ролике стали для нее одним из самых ужасных поступков в жизни.

При этом электромобиль Kia EV9 оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью в 395 лошадиных сил и аккумуляторной батареей объемом 99,8 киловатт-часов. Модель EV9 станет флагманом модельного ряда автопроизводителя.

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