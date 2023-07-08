Поклонники спортивных авто теперь могут посетить салон дилера компании «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге, где планируется реализовать «заряженные» машины от отечественного производителя.

Особенностью салона станет наличие специального зала, в котором расположился музей команды Lada Sport Rosneft, принимавшей участие во множестве спортивных состязаний. Там посетители смогут узнать историю команды, а также увидеть все завоеванные призы.

Уже сейчас в салоне можно приобрести автомобили Lada Granta. Речь идет о модификации Drive Active с 8-клапанным силовым агрегатом, мощность которого достигает 90 л.с. Стоимость составляет от 828 тысяч рублей.

В ближайших планах также появление авто с двигателем на 106 л.с, а в следующем году в продаже должна появиться модель Lada Vesta SW Sport.