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Утром 21 июля  в Новосибирске на остановке «жилмассив Станиславский» погибла собака-поводырь в результате удара электричеством. Отмечается, что животное сопровождало свою слабовидящую хозяйку. Собака наступила на порог троллейбуса, резко заскулила и упала.

Хозяйка и неравнодушная женщина пытались реанимировать собаку, но у животного из пасти пошла кровь. По словам очевидца произошедшего, он провел хозяйку Ирину к ветеринарной клинике, а собаку к врачам отнесли двое мужчин. Медики констатировали смерть собаки.

По словам хозяйки животного, Ирины, она в полном шоке от произошедшего. Вайт – так звали пса, был предоставлен ей от государства в качестве помощника. Псу было всего лишь один год и один месяц. С Ириной Вайт прожил всего 7 месяцев.

Представители городского департамента транспорта утверждают, что перед выходом на линию каждый троллейбус проходил необходимую проверку. По их предположению, могла произойти импульсная утечка тока, если водитель удерживал транспортное средство в момент остановки на тормозе при собранной силовой цепи.

На данный момент мертвое животное было направлено в управление ветеринарии по Новосибирску, где будет проведено вскрытия для установлении точной причины смерти.

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