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Лучший результат со старта продаж. Так российский автопроизводитель “Москвич” прокомментировал итоги продаж машин одноимённой марки в июне. По сравнению с маем продажи “Москвичей” стали выше в 1,7 раза. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

Всего за июнь было продано немногим более 1,5 тысяч автомобилей. При этом отдельно отмечается, что 1,2 тысячи машин уже поставил на учёт в ГИБДД. Продажи автомобилей марки “Москвич” стартовали в конце прошлого года. Всего с этого времени было продано свыше 4 тысяч автомобилей.

“Москвичи” производят на бывшем заводе “Рено”. С 2014 года предприятие принадлежало французскому автопроизводителю, однако в прошлом году компания ушла с российского рынка и передала производственные мощности властям. В настоящее время дилерская сеть “Москвича” включает более полусотни точек продаж и более двух десятков дилерских центров по всей России.

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