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Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», в Батуми прошла акция местной оппозиций, в результате которой ее участники забросали яйцами автобус с российскими туристами. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали нескольких оппозиционеров.

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту прибыл в грузинский порт Батуми, возле входа в который собрались представители местной оппозиции, общественные активисты и студенты для проведения акции протеста. Во время движения микроавтобусов с российскими туристами они забросали их яйцами и пустыми пластиковыми бутылками.

Сотрудники полиции Грузии установили на месте проведения акции металлические ограждения и усилили контроль за мерами безопасности. Во время первой акции протеста сотрудниками правоохранительных органов было задержано около 10 участников акции. После прибытия второго круиза с российскими туристами из порта Сочи правоохранительными органами было задержано еще двоих активистов.

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