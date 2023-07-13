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В Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, произошла массовая драка, в которой участвовали иностранные граждане. Свидетелями происшествия были прохожие, которые попытались разнять конфликт. Полиция ведет расследование для выяснения причин происшествия, информирует УМВД города.

Сообщение о конфликте поступило в отдел правоохранительных органов №9 Верх-Исетского района. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в полиции.

Видеозапись драки была опубликована в Telegram-канале «Безумный ЕКБ». На записи видно, как мигранты вступают в конфликт друг с другом, а один из них пытается убежать. Жители, не оставаясь равнодушными, пытаются разнять драчунов.

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