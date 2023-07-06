Один из самых крупных доисторических орудий, каменный топор, был обнаружен группой археологов из США во время раскопок на территории Великобритании. Результаты их исследования были опубликованы в специализированном журнале «Internet Archaeology».

Раскопки проводились на склоне холма в графстве Кент, где сохранились глубокие отложения, относящиеся к ледниковому периоду.

В ходе работы археологи обнаружили более восьмисот каменных древних инструментов, возраст которых составляет около 300 тысяч лет. Среди них было два крупных кремниевых топора, превышающих 29 сантиметров в длину. Эти находки, по словам ученых, являются рекордными по размерам для Великобритании.

Специалисты считают, что эти инструменты использовались древними людьми для разделки туш животных. Однако из-за гигантских размеров ученые сомневаются, каким образом люди могли управлять такими орудиями и использовать их в повседневной жизни. Скорее всего, эти топоры имели больше символическое значение и могли служить для демонстрации мастерства и силы их обладателя.