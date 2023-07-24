Основой любой системы поддержания в помещении требуемой температуры является чиллер. Фактически он представляет собой холодильную установку большой мощности, которая мгновенно охлаждает теплоноситель и после этого возвращает его в систему кондиционирования.

В зависимости от мощности, максимум которой достигает 9000 киловатт, чиллер может обеспечивать стабилизацию температуры как в небольшой жилой комнате, так и в производственном здании или бизнес-центре в несколько этажей.

Основные конструкционные элементы

В устройстве любых современных чиллеров присутствуют следующие компоненты:

компрессор, который нагнетает давление в системе и повышает температуру теплоносителя;

испаритель, обеспечивающий аккумулирование тепла;

конденсатор, который охлаждает пары теплоносителя до нужного значения;

дроссель, снижающий давление и возвращающий пары хладагента в жидкое состояние.

Как работает чиллер

Именно в компрессор первым делом поступает теплоноситель в своей газообразной фазе. Давление на него существенно повышается, а вместе с ним увеличивается и температура. На следующем этапе пары хладагента охлаждаются атмосферным воздухом в конденсаторе чиллера.

Образующееся при этом тепло либо подается на фанкойлы, обеспечивающие обогрев помещений, либо уходит наружу. В том числе, и в виде конденсата.

Важным компонентом системы является также осушитель, который удаляет лишнюю влагу, отправляет пары на дроссель, возвращающий теплоноситель в жидкое состояние. Он отправляется на испаритель, откуда процесс повторяется заново.

Разновидности чиллеров

Все используемые в быту и промышленности чиллеры делятся на несколько видов по следующим критериям:

конфигурация системы. Существуют как моноблочные устройства, в которых конденсатор встроен в конструкцию чиллера, так и абсорбционные и сплит-системы. В последних применяется выносной конденсатор, который находится за пределами помещения;

наличие или отсутствие теплового насоса. В первом случае устройство обеспечивает не только снижение температуры, но и эффективный обогрев помещений;

метод охлаждения конденсата. Оно может быть водяным или воздушным;

встроенный вентилятор – осевой или центробежный.

Для выбора чиллера, который будет решать все возложенные на него задачи, важно учитывать характеристики помещения. Это площадь, объем и местоположение объекта. Также важным фактором является размещение самого оборудования, которое может быть установлено под открытым небом или внутри здания.

Другими характеристиками, на которые следует обратить внимание, являются тип используемого хладагента – вода, тосол, фреон, этиленгликоль, его объем, скорость перемещения по фреонопроводу, а также протяженность магистралей и целый ряд дополнительных функций. Для подбора оборудования для сложных условий имеет смысл обратиться к опытным консультантам, которые проведут необходимые расчеты и помогут определиться с холодильной установкой для конкретных целей.