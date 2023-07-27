Услуги стоматологической клиники «Ферос», официальный сайт которой находится по адресу https://stomferos.ru/, доступны каждому жителю Красноярска, а также гостям города.

Врачи клиники работают качественно, стремятся свести возможный дискомфорт во время процедуры к нулю и дают гарантию выгодных цен. Пациентам доступна как плановая помощь, так и проведение манипуляций призванных помочь в экстренных ситуациях.

Специалисты клиники осуществляют комплексное терапевтическое и хирургическое лечение зубов и десен. В перечень услуг входят:

протезирование;



ортодонтия;



эстетическая и гигиеническая стоматология.



В штат сотрудников входят специалисты разного профиля, это является важнейшим условием возможности осуществления стоматологического лечения под ключ.

Услуги стоматологической клиники

Пациентам клиники доступна терапевтическая, хирургическая и эстетическая стоматология, а также профессиональная чистка зубов, ортопедические услуги и имплантация. Для осуществления любых манипуляций специалисты клиники используют только качественные расходные материалы и оборудование, это условие позволяющее гарантировать высокое качество услуг.

Как часто необходимо посещать стоматолога

Каждый взрослый человек должен посещать кабинет врача стоматолога как минимум один раз в год, но большинство специалистов склоняется к тому, что оптимальным будет делать это каждые полгода или раз в квартал. Чем чаще человек будет посещать стоматолога, тем выше шанс своевременно определить наличие проблем и предотвратить развитие заболеваний зубов и десен.

Визит к врачу включает в себя:

Осмотр.

Снятие рентген снимка или КТ челюсти.

Консультацию, в ходе которой врач даст рекомендации касательно лечения или если в этом нет необходимости ухода за зубами и полостью рта.

Осуществление манипуляций направленных на лечение зубов.

Даже если у пациента нет никаких серьёзных проблем с зубами, это не провод отказываться от плановых посещений специалиста. В таком случае осмотр и консультацию стоит совместить с осуществлением профессиональной чистки, это дает возможность избавиться от налёта и зубного камня.

Абсолютно каждый человек должен посещать стоматолога раз полгода или чаще. Но при отсутствии возможности совершать частые визиты в клинику обязательно стоит уделять внимание зубам хотя бы один раз в год. Такая простая мера позволит сохранить зубной ряд на долгие годы.