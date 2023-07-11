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300 автобусов “Урал”, предназначенных для перевозки людей в районах Крайнего Севера, планирует выпускать одноимённый автопроизводитель ежегодно. Об этом сообщают “Известия”.

На выставке “Иннопром” в Екатеринбурге компания представила свой “арктический автобус” “Урал-427701-75”. Его главная особенность в том, что он может передвигаться при крайне низких температурах: до минус 50 градусов Цельсия.

Под капотом нового “Урала” дизельный двигатель мощностью более 300 лошадиных сил. При этом максимальная скорость транспорта заявляется на уровне 50 километров в час. Автобус может перевозить за раз 22 пассажира. Внутри салона находится мощная система вентиляции и обогрева. В задней части транспортного средства расположен туалет. Из интересных особенностей: в кресла встроены порты USB для зарядки гаджетов, а откидывающиеся столики внутри салона обладают функцией беспроводной зарядки.

Предполагается, что в основном новую технику будут использовать для перевозки персонала различные предприятия, которые находятся на территориях Крайнего Севера. Помимо непосредственно перевозки пассажиров новые “Уралы” будут предназначены и для транспортировки различного оборудования.

Автопроизводитель полагает, что такая техника внесёт весомый вклад в развитие инфраструктуры северных регионов, где существуют определённые проблемы с транспортной доступностью. Отдельно отмечается, что аналогов “арктического автобуса” от “Урала” в мире не существует.

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