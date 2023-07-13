Хэтчбэк в кузове типа ландо – такую необычную модификацию малолитражной “Таврии” (ЗАЗ – 1102) продают в Севастополе. Об этом сообщает портал Auto.ru. Объявление о продаже автомобиля выставлено на этом сайте.

Кузов ландо похож на кабриолет. Разница в том, что открывается лишь часть крыши салона над задними сиденьями. По всей видимости, этот вариант “Таврии” в своё время разрабатывался для зарубежных рынков. Автор объявления уверяет, что всего собрано три таких автомобиля: один из них находится в музее в России, второй – скорее всего, у частного владельца в Эстонии, третий – в Севастополе.

В объявлении указывается, что машина на ходу – она проехала уже более 100 тысяч километров – оснащена 1,1-литровым мотором в 53 лошадиные силы. Отдельно подчёркивается, что “Таврия”-ландо – не реплика. В доказательство продавец приводит фото кузова с выбитым на нём кодом. За автомобиль владелец машины просит 1,5 миллиона рублей.