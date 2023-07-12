Издание Daily Star опубликовало материал о том, что в 2025 году солнечная активность доберется до своего пика, и мощная солнечная буря может привести к масштабному апокалипсису на планете Земля. Данную новость прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, действительно максимум 11-летнего цикла солнечной активности приходится на 2025 год. Однако максимумы солнечной активности также делятся на большие и малые, а точно предсказать активность Солнца в 2025 году невозможно, подчеркнул Эйсмонт.

Однако эксперт отметил, что солнечные бури действительно могут длиться довольно продолжительное время – несколько суток и более. В таких случаях человечество может испытывать проблемы со связью или электроснабжением. Также поток солнечной плазмы при достижении поверхности Земли приводит к магнитным бурям, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По словам Эйсмонта, в пики магнитных бурь по статистике отмечается всплеск инфарктов и инсультов. Поэтому в периоды солнечной активности таким людям стоит избегать дополнительных физических нагрузок.