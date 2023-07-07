Специалисты из Филдовского музея естественной истории (штат Иллинойс, США) провели исследование, по результатам которого смогли выяснить причину выживания древних предков современных птиц во время вымирания динозавров в меловой период. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Communications Biology.

По словам экспертов, главная причина выживания пернатых заключалась в линьке птиц. Существует два вида линьки – активная и одновременная. Во время активной линьки птица теряет свое оперение постепенно. А вот при втором виде перья выпадают практически полностью.

Ученые изучили шкурки более 600 видов птиц, доживших до наших времен, среди которых практически не встречались признаки одновременной линьки. Именно из-за того, что динозаврам была характерна одновременная линька, их тело претерпевало теплоизоляционные изменения. В результате этого животные становились менее мобильными. А это значит, что им было доступно меньше ресурсов для выживания.