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Турция намерена продолжать диалог с западными странами по решению проблем, связанных с продлением зерновой сделки, чтобы избежать возникновения продовольственного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Анкаре.

По словам источника, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что усилия по устранению препятствий будут продолжаться. Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность работы зерновой сделки и избежать продовольственного кризиса в странах, нуждающихся в помощи.

Турецкие власти надеются на продвижение в этом вопросе в ходе переговоров с западными партнерами.

Ранее, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении действия соглашений по зерновой сделке. Он отметил, что Россия ожидала выполнения своей части обязательств в рамках черноморской инициативы, но это не произошло до настоящего времени.

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