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Дзен-канал «Странствия дилетантов» назвал 8 причин, по которым российским путешественникам не стоит ехать отдыхать на Кипр.

На острове есть только три относительно крупных населенных пункта, а в остальном это «большая деревня» со своим провинциальным колоритом, который нравится далеко не всем. При этом цены на отдых на Кипре выше, чем в Испании, Греции и Турции.

Также россиянам вряд ли понравится отсутствие во многих отелях привычной схемы «все включено». За все на острове нужно платить отдельно, что вкупе с высокими ценами существенно увеличивает расходы.

Море на пляжах Кипра очень мелкое. Это хорошо только для купания с детьми, а вот понырять с аквалангом и поплавать вряд ли получится. Также пляжи постоянно забиты отдыхающими.

Достопримечательностей на острове огромное количество, но они будто сделаны под копирку. Поэтому одинаковые амфоры, скульптуры и музеи, в которых экспонаты тоже схожи, быстро наводят тоску.

Не понравится многим российским туристам и местная кухня, которая в основном состоит из рыбы, из которой готовят несколько странные блюда со специфическим вкусом, и жирное мясо.

Последняя причина – это невозможность путешествовать по острову без собственного автомобиля. Без него останется только отдыхать на море, что тоже устраивает далеко не всех.

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