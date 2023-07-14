Блогер Дзен-канала рассказал о турецкой столовой, в которой даже пицца оказалась с местным колоритом.

Он пояснил, что на отдыхе в Турции побывал в бюджетной столовой, в которой все позиции реализуются «за копейки». При этом уже готовыми являются только супы. Все остальные блюда нужно заказывать и ждать.

«Мы не хотели особо рисковать и брать какие-то неизвестные нам блюда, то решили просто заказать пиццу. Но и тут нас ждал сюрприз – пицца оказалась с турецким “колоритом”», – рассказал блогер.

В пиццу добавили сосиски, которые просто разрезали вдоль на две части. После этого их разместили равномерно по поверхности, на чем приготовление закончилось. Также в составе была еще и кукуруза. Пицца оказалась своеобразным домашним вариантом, но зато обошлась всего в 320 рублей, подытожил турист.