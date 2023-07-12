ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В конце третьего квартала текущего года, то есть ориентировочно в сентябре, начнутся продажи отечественных электромобилей i-Sky российского бренда Evolute, которые производят на липецком заводе “Моторинвест”. Предполагается, что цена на электромобиль будет составлять менее 4 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнёра предприятия Андрея Резникова.

Он пояснил, что речь идёт о возможной конечной цене, на которую в том числе влияют субсидии, меры поддержки и кредитные программы.

Резников также отметил, что поставка автомобилей в дилерские центры должна начаться уже в будущем месяце, а на полномасштабные продажи электромобилей планируют начать до конца этого года. Точная цена на российские электромобили станет известна ближе к началу поставок машин в дилерские центры.

Вам может понравиться

Российских чиновников обяжут ездить на автомобилях марки «Лада» и «Москвич»

Глава Министерства финансов Антон Силуанов поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об использовании российскими чиновниками автомобилей отечественной сборки с высокой степенью локализации. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам министра

Глава АвтоВАЗ Соколов: Замена китайской эмблемы на руле X-Cross займет несколько месяцев

АвтоВАЗ собирается заменить шильдик китайского производителя FAW на руле новой Lada X-Cross на свой собственный, но это займет какое-то время, рассказал на выставке «Иннопром-2023» руководитель компании Максим Соколов. Он отметил,

В России почти на 1 млн рублей дешевле продают конкурента «Москвич 3е» от Honda

Дилерские центры Honda намерены в ближайшее время возобновить поставки японских автомобилей на российский рынок. Среди анонсируемых моделей фигурирует и кроссовер Honda e:NP1, который эксперты уже сейчас называют потенциальным конкурентом для