В конце третьего квартала текущего года, то есть ориентировочно в сентябре, начнутся продажи отечественных электромобилей i-Sky российского бренда Evolute, которые производят на липецком заводе “Моторинвест”. Предполагается, что цена на электромобиль будет составлять менее 4 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнёра предприятия Андрея Резникова.

Он пояснил, что речь идёт о возможной конечной цене, на которую в том числе влияют субсидии, меры поддержки и кредитные программы.

Резников также отметил, что поставка автомобилей в дилерские центры должна начаться уже в будущем месяце, а на полномасштабные продажи электромобилей планируют начать до конца этого года. Точная цена на российские электромобили станет известна ближе к началу поставок машин в дилерские центры.