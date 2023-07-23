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Эксперт по путешествиям Влад Шарапов рассказал «Пятому каналу» о трех лайфахаках, способных сберечь время, деньги и нервы в туристических поездах.

Первый из них – это умелое использование агрегаторов для приобретения авиабилетов по разумной цене. Если планируется перелет на другой материк или в Европу, нужно определить пересадочный пункт и воспользоваться российскими ресурсами, чтобы купить билет до него. Затем следует перейти в иностранные сервисы. Они предлагают огромный выбор вариантов и ценовых предложений, что позволит сэкономить деньги.

Второй лайфхак – это планирование путешествия заранее. И речь не только о бронировании номеров в отелях. Тревел-блогер рекомендует отметить на карте все места, которые планируется посетить во время отпуска. Это позволит определиться с гостиницей, максимально приближенной к ним и свести к минимуму транспортные расходы.

Также Шарапов рекомендует использовать органайзеры для чемоданов. С их помощью можно уместить в маленький чемодан все необходимое на неделю, а в большой – на целый год.

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