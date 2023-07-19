В Сети были опубликованы шпионские снимки нового роскошного внедорожника от японского автопроизводителя Toyota во время дорожных испытаний, который в будущем станет прямым конкурентом модели Rolls-Royce Cullinan.

Шпионские фотографии японского внедорожника на дорогах общего пользования позволяют оценить габариты автомобиля. При этом никаких подробностей во внешнем виде, кроме общего силуэта, различить невозможно из-за плотного камуфляжа.

Сообщается, что официальная презентация автомобиля Toyota Century состоится уже в декабре текущего года, а первые машины серийного производства можно будет приобрести в начале 2024. По инсайдерской информации, новый японский внедорожник будет оснащаться 3,5-литровым гибридным силовым агрегатом и системой полного привода.

Габариты нового флагмана от Toyota составят в длину внушительные 5200 мм и 1950 мм в ширину. Судя по опубликованным фотографиям, инсайдерская информация о габаритах вполне соответствует действительности.