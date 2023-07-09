Увеличение утилизационного сбора на иностранные автомобили никак не отразится на стоимости отечественных машин. В то же время это поможет российским автопроизводителям выдерживать конкуренцию с иностранными компаниями. Об этом ТАСС сообщили участники рынка.

Ранее правительство РФ анонсировало индексацию ставки утильсбора. Для легковых авто она вырастет в 1,7 – 3,7 раза (в зависимости от объёма двигателя), для грузовиков – в 1,7 раза, для лёгких коммерческих авто – в 2,5-3,4 раза. Власти заявляли, что такая мера позволит усилить конкурентные позиции отечественных автомобилей на рынке.

С этим согласны и российские автопроизводители. Так, в “АвтоВАЗе” заявили, что ставка утильсбора не отразится на ценовой политике и позволит сохранить миллион рабочих мест. На заводе “Москвич” напомнили, что высокий утильсбор – распространённая мера за рубежом для защиты собственных производителей. Например, такая мера поддержки активно применяется в Китае. Отечественные грузовые машины, как и легковые, тоже не станут дороже – об этом ТАСС рассказали в “КамАЗе”