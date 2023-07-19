После очередного поднятия цен на новые автомобили вырастет и стоимость машин, представленных на вторичном рынке. По мнению экспертов, подорожание автомобилей с пробегом в Российской Федерации обусловлено сразу несколькими факторами.

Во-первых, в этом году на вторичном рынке автомобилей уже было заключено 2,75 миллионов сделок, что превосходит прошлогодний показатель более чем на четверть. Также растет и стоимость подержанных автомобилей. За среднестатистический автомобиль с пробегом на вторичном рынке в России необходимо отдать примерно 1,3 миллиона рублей.

Во-вторых, ограниченное предложение на рынке новых автомобилей, а также их дороговизна заставляют все большее и большее количество людей обращать свое внимание на вторичный рынок. При этом повышенный спрос на автомобили с пробегом, которые не пополняются масштабным ввозом подержанных машин из-за границы (Европа уже практически закрыта, Япония грозится в ближайшем будущем закрыть и свой рынок б/у машин), также провоцирует рост стоимости.