Вместо Lada Largus с электродвигателем на заводе “АвтоВАЗа” в Ижевске будут, вероятно, собирать китайские автомобили марки Dongfeng. Об этом пишет “Российская газета” со ссылкой на телеграм-канал “Автопоток”. Сообщается, что информацию о сборке китайских машин каналу подтвердили два независимых источника.

Какие именно автомобили модели Dongfeng планируют собирать, не уточняется, но указывается, что производство будет налажено уже в конце текущего года. Ранее предполагалось, что Dongfeng будут собирать на “Автоторе”, однако, если производство действительно хотят открыть в Ижевске, то вряд ли китайские авто будут производить ещё и в Калининграде.

Ранее предполагалось, что на заводе в Ижевске “АвтоВАЗ” будет собирать электроверсию Lada Largus. До этого здесь производили Lada Vesta, однако в прошлом году компания заявила, что переносит сборку этих автомобилей на завод в Тольятти.

Dongfeng – одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в КНР. На российском рынке продукция китайского автопроизводителя появилась в 2014 году. В ассортименте Dongfeng есть как легковые автомобили различных классов, так и грузовые. Помимо этого китайская корпорация производит запчасти для автомобилей, а также специализированное оборудование.