Обозреватель «Свободной Прессы» Александр Ситников сообщает, что украинская хакерская группа «Берегини» опубликовала прогнозируемые события на 2022 год, связанные с потенциальным конфликтом между Киевом и Будапештом. Венгрия активно критикует Запад за поддержку президента Зеленского, и это добавляет напряженности в отношения между двумя странами.

Прогнозируемые планы группы «Берегини» предусматривают фильтрационные мероприятия украинских силовиков в Мукачеве среди населения. Однако ЕС и США не обращают на это особого внимания.

Аналитики отмечают, что отношения между Украиной и Венгрией стали примером кризиса, где ни одна из сторон не считает действия другой стороны приемлемыми. Обе стороны переоценивают свои возможности и недооценивают риски и потери.

Многие эксперты считают, что между Украиной и Венгрией уже началась «холодная война». Действия Будапешта, направленные против этнических меньшинств в Украине, становятся препятствием для возможного вступления Киева в Евросоюз.