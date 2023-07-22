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Шоумен Стас Барецкий рассказал о своих взаимоотношениях с Кириллом Толмацким (Децл), умершим 4 года назад. Напомним, что 22 июля рэпер мог бы отмечать свое 40-летие.

Барецкий сообщил, что познакомился с Децлом, когда тот еще был популярен и знаменит. Но со временем число концертов стало уменьшаться, а гонорары сильно упали. Поэтому рэпер часто обращался к шоумену, чтобы одолжить денег.

Также Барецкий рассказал, что в последний раз Децл одолжил у него деньги за несколько дней до своей смерти. При этом он не назвал сумму и не сообщил, вернул ли исполнитель долг.

По словам шоумена, он не слишком увлекался творчеством Децла, так как предпочитает отечественному рэпу американский.

Стоит напомнить, что около 15 лет назад Децл заявлял о планах инсценировать свою гибель в возрасте 35 лет. Когда он умер от остановки сердца, многие фанаты считали, что он исполнил свои планы.

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