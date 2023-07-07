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Сообщается, что российское Минобороны 7 июля наградило высокими боевыми наградами шесть военнослужащих из штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа за их героизм во время выполнения задач, поставленных в ходе спецоперации на территории Украины. Вручение наград произошло на передовой в присутствии боевых товарищей по указанию командования округа.

Отмечается, что эти военные столкнулись с превосходящими силами противника на краснолиманском направлении, где им удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины и взять в плен пять украинских боевиков.

Минобороны уточнило, что командир группы был награжден орденом «Мужества», а остальные штурмовики были удостоены медалей «За отвагу».

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