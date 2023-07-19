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Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), Алексей Завьялов, высказал свое мнение относительно возможных сильных землетрясений в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Турция является местом с высокой сейсмической угрозой, но точное время и магнитуду будущих толчков предсказать невозможно. Отмечается, что турецкий сейсмолог Наджи Герюр уже прогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря.

Несмотря на неопределенность, эксперты соглашаются, что вероятность сильного землетрясения в Стамбуле до 2030 года остается реальной. Магнитудный диапазон указанный Герюром вполне возможен, но какой именно будет сила толчков, когда и где они произойдут, природа решит.

Согласно Завьялову, следующее крупное землетрясение в Турции, с большой вероятностью, произойдет на северной ветке Анатолийского разлома, где расположен Стамбул. Эта область более сейсмически активна.

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