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Автомобили с дизельным двигателем пользуются устойчивым спросом на российском авторынке. Причем на вторичном рынке спрос постоянно растет. На сегодняшний день в Российской Федерации можно приобрести новые автомобили различных брендов с дизельным силовым агрегатом, однако рейтинг самых доступных из них возглавили машины китайских производителей.

Один из самых доступных пикапов на российском рынке – автомобиль JAC T6 доступен в версии с 2-литровым дизельным двигателем способным развивать 136 л. с. Данная версия автомобиля с механической коробкой передач и в базовой комплектации обойдется покупателю в 2 420 000 рублей.

Новинка на российском рынке – пикап от китайского производителя Great Wall модель Poer Kingkong также доступна в версии с дизельным силовым агрегатом. Версия с двойной кабиной, рассчитанной на пятерых человек, в базовой комплектации Comfort с 2-литровым дизелем, развивающим 150 л.с. доступна к приобретению от 2 799 000 рублей.

Классический рамный внедорожник с пятидверным кузовом универсал Haval H9 можно приобрести по цене 4 219 000 рублей. Автомобиль агрегатируется восьмиступенчатой коробкой переключения передач и турбодизелем с рабочим объемом в 2 литра, развивающим 190 л.с. Очень богатая «базовая» 7-местная комплектация автомобиля имеет в наличии акустику с 10 динамиками, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, круиз-контроль, подогрев всех сидений и много других функций.

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