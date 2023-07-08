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На этой неделе в Сети появились изображения экстерьера нового китайского внедорожника Haval H5, а теперь производитель публикует официальные изображения салона автомобиля.

Новый китайский внедорожник H5 лишен избыточной роскоши убранства своего собрата модели Tank 500, однако и бюджетным салон нового автомобиля назвать сложно. Судя по опубликованным фотографиям модель Haval H5 получит панорамную крышу, кожаный салон, оформленный в светло-кофейных тонах.

При этом на центральной консоли новинки можно увидеть большое количество привычных механических кнопок, которыми гораздо удобнее управлять различными настройками. Рычаг КПП позаимствован у младшего собрата Tank 300, а вот дефлекторы системы вентиляции уникальные для модели H5 шестиугольной формы.

Длина новинки составляет 5,2 метра, а колесная база – внушительные 3,14 метра. На официальных снимках производитель умудрился даже разместить в салоне автомобиля при сложенных сиденьях заднего ряда квадроцикл и доску для серфинга.

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