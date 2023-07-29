Турция хотя и остается наиболее популярным направлением для отдыха русских туристов, однако из-за существенного повышения цен россияне уже стараются выбирать другие направления. Об этом рассказал Дзен-канал «Мой автодом».

Автор блога отметил, что цены для русских путешественников в Турции выросли на 60 процентов. При этом все остальные, в том числе и европейцы, спокойно отдыхают по старым ценам и не чувствуют всех «прелестей» внезапного подорожания. Впрочем, для последних стоимость проживания в отелях также вырастет ближе к Рождеству.

Кроме того, турецкие компании делают все возможное, чтобы создать искусственный дефицит мест в гостиницах, чтобы не принимать гостей из России. Отношение местных жителей к русским несколько изменилось, хотя публично они стараются этого не показывать.

Найти трех- или четырехзвездочный отель по адекватной цене россиянам не удается из-за подобных манипуляций. Поэтому популярность Турции совсем скоро может пойти на спад.