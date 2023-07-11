В статье, написанной обозревателем Виталием Орловым для издания «СП», подчеркивается, что саперы осознают отсутствие у них права на ошибку, особенно в случае применения высокотехнологичных и чрезвычайно опасных взрывных устройств.

В настоящее время саперы успешно используют новейший технический арсенал, включающий беспилотные аппараты. Особое внимание уделяется БПЛА «Уран-6», но еще большую эффективность продемонстрировали БПЛА «Стрекоза», которые выступают не только в роли наблюдателей, но и активно участвуют в процессе.

Роботизированные аппараты значительно облегчают мониторинг территории и поиск различных видов взрывчатых веществ. В состав комплекта «Стрекозы» входят радиолокационный блок, наземный пункт управления и сам БПЛА. Операторы могут осуществлять управление как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также использовать комбинированный подход.

Разработчики подчеркивают, что с помощью БПЛА «Стрекоза» можно проводить поисковые операции для спасения людей, попавших под лавину или пострадавших от последствий других катастроф.