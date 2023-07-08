Российские путешественники больше всего интересуются Санкт-Петербургом. На этот город приходится почти 15 процентов поисковых запросов. Об этом сообщил портал RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Эксперты составили рейтинг самых востребованных городов, в котором Санкт-Петербург занял первое место. На втором с результатов в 14,4% поисковых запросов оказалась Москва. Третья позиция за Сочи (13,2 процента). Этот город выбирают только для морского отдыха.

В пятерку вошли также Казань (6,4%), которая привлекает туристов возможность посетить «Остров-град Свияжск на теплоходе» и побывать на обзорной экскурсии по городу, а также Екатеринбург (4,8%).

Менее востребованными оказались Геленджик и Анапа, куда едут отдохнуть на море, Нижний Новгород с его многочисленными историческими и культурными достопримечательностями, а также Калининград и Махачкала, привлекающие богатой и интересной историей.