В соответствии с прайс-листом от апреля 2010 года стоимость отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» составляла всего 475 000 рублей. Таким образом, суммарное увеличение стоимости автомобиля российского производства составляет 1 075 000 рублей.

УАЗ «Патриот» по цене от 475 000 рублей можно было приобрести вплоть до 13 января 2011, после чего он подорожал до 512 000 рублей. Следующее увеличение стоимости отечественного внедорожника произошло ровно через год, а именно 13 января 2012 года. Тогда стоимость автомобиля поднялась на 13 тысяч и составляла уже 525 000 рублей.

После рестайлинга дилеры начали предлагать УАЗ «Патриот» по цене от 670 000 рублей, а весной 2016 года за автомобиль уже просили не менее 780 000 рублей. Рекордным годом по поднятию стоимости стал пандемийный 2020, когда дилеры переписывали прайс-лист ровно восемь раз в течение года. Тогда стоимость «Патриота» поднялась с 830 900 до 939 000 рублей.

При этом в июле 2021 года российский внедорожник можно было приобрести уже от 1 000 000 рублей, а на сегодняшний день автомобиль уже стоит 1 550 000 рублей.