До начала активных боевых действий Сирия была одной из красивейших и процветающих стран на Ближнем Востоке. Являясь исторической колыбелью для разных цивилизаций и культур, отличительной чертой страны стала небывалая для региона веротерпимость и религиозная открытость.

Однако после начала «арабской весны» в 2011 году Сирия превратилась в очередную горячую точку на карте мира. Портал «Лента.ру» опубликовал материал, в котором попытался разобраться, насколько привлекательна и безопасна Сирия для путешественников сегодня.

По словам экскурсовода Анны Алексеевы, несмотря на формирование в СМИ образа страны, где постоянно идут боевые действия, путешественники совершенно спокойно могут посетить достопримечательности, расположенные в западных регионах страны. Практически вся территория страны находится под контролем правительства, а государство обеспечивает безопасность своих граждан и туристов.

Алексеева отметила, что первые туристы возобновили посещение Сирии еще пару лет назад. Сейчас в страну уже активно едут путешественники из Европы и даже США, а также русскоговорящие. Туристов привлекают приятные цены на отдых, низкий уровень преступности, открытость и гостеприимство местного населения.