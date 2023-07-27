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Туристы из России, которым удалось побывать в ОАЭ и Омане, рассказали, чем отличается отдых в этих направлениях. Многие российские путешественники решают провести свой отпуск на юго-востоке Аравийского полуострова, Султанате Оман.

Оман является четвертой страной в Персидском заливе после ОАЭ, Бахрейна и Катару, куда россияне могут долететь без пересадки с территории нашей страны. Самый дешевый перелет из России в Оман составляет 37 тысяч рублей. Осуществляет перелеты национальный перевозчик Султаната Oman Air.

Во время посещения туристами Омана акцент делается именно на самобытности культуры, древних традициях. Также путешественников удивит уникальная природа страны. В Оман не приезжают обычные туристы со средним достатком. Эта страна привлекает состоятельных людей, которым приелись привычные туристические места. Для гостей Омана предлагаются экскурсии к местным водопадам и каньонам. Каждый дорогой отель имеет свой пляж. Популярными отелями в Омане являются Shangri-La, Jumeirah, The Ritz-Carlton, Marriott, Hilton.

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