Автор блога «Тут вам не там» побывала в Египте и поделилась впечатлениями о путешествии. Она написала, что неприятным опытом стало поведение местных мужчин.

По словам россиянки, египтяне очень назойливы. Когда она с подругой гуляла по Хургаде, мужчины следовали за ними, останавливали автомобили на обочине или сигналили. В общем вели себя, «будто в зоопарке», не обращая никакого внимания на полное игнорирование со стороны девушек или отказы.

Кроме того, блогер отметила сильную обидчивость местных жителей, рассказала о попытках обсчитать ее и подругу во время покупки кофе.

Она сообщили, что в отеле администратор был обижен, когда девушки не пришли на ужин, но на следующий день заказали в обед кофе, который не входит в стоимость проживания. Поэтому за него пришлось заплатить отдельно.