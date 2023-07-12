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В блоге «Где нам жить» на платформе «Дзен» появился отзыв россиянина, который посетил польское село Спыхово и описал свои впечатления фразой «чувствовалась разрух».

Автор публикации поделился своими наблюдениями о мрачной атмосфере европейской деревни, особенно заметной весной. Он сравнил Спыхово с русской глубинкой и отметил, что отличить их друг от друга было трудно.

По словам россиянина, дома становились все более запущенными по мере продвижения вглубь села. Иногда было сложно определить, заселен ли дом или покинут.

Однако автор отметил, что в селе есть электричество, что редко встречается в отдаленных российских деревнях. Он пояснил, что Польша значительно меньше по размерам и даже самая отдаленная глушь находится всего в нескольких часах езды от цивилизации.

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