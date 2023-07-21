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Михаил Радуга, 40-летний россиянин, решился на невероятный шаг и самостоятельно вжил в свой мозг имплант для генерации «ясных снов». По данным Daily Mail, исследователь подтвердил правдивость истории на своей странице в Twitter.

После переезда в Алматы из России Михаил воплотил в жизнь долгожданную мечту о самостоятельном контроле над снами. В собственной квартире и с помощью обычной дрели и других подручных инструментов, он провел операцию, вживив себе уникальный имплант-электрод.

По словам исследователя, главной целью было научиться управлять своими снами и направлять их в желаемую сторону. Михаил уверен, что в будущем такая возможность станет доступна многим людям и превратится в своеобразное развлечение. Он с увлечением описывает потенциал импланта, особенно для людей с ограниченными возможностями.

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