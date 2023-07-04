Отдыхающие, которые хотели как можно скорее попасть в Крым, к морю, возмущаются из-за непрекращающихся заторов перед Керченским мостом. Они пишут, что стоять на жаре в пробке приходится часами, что сильно портит впечатление от поездки, передает «Московский комсомолец».

Напомним, что с 1 июля у моста начался настоящий транспортный коллапс. К утру понедельника затор растянулся на 13 километров и туристам приходится ждать не менее 5 часов, чтобы проехать со стороны Краснодарского края на Крымский полуостров.

«Семь часов на невыносимой жаре, как мы выжили, до сих пор не понимаю! Собаки спеклись уже в первые два часа этого ада, я думала, у них будет тепловой удар, кондиционер держать постоянно включенным в пробке нельзя, может перегреться двигатель. А стоит только его выключить, как тут же температура в салоне поднимается до 50 градусов!», – рассказала одна из путешественниц, отправившаяся в Крым с супругом и двумя собаками.

Еще один турист по имени Вадим рассказал, что пробка возникла из-за досмотра, который проводится двумя способами – сканером и вручную. Второй вариант более быстрый, однако, чтобы пройти досмотр, нужно выгрузить из авто все вещи. При этом власти заявляют, что скорость проверки зависит именно от количества вещей.