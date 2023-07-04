ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отдыхающие, которые хотели как можно скорее попасть в Крым, к морю, возмущаются из-за непрекращающихся заторов перед Керченским мостом. Они пишут, что стоять на жаре в пробке приходится часами, что сильно портит впечатление от поездки, передает «Московский комсомолец».

Напомним, что с 1 июля у моста начался настоящий транспортный коллапс. К утру понедельника затор растянулся на 13 километров и туристам приходится ждать не менее 5 часов, чтобы проехать со стороны Краснодарского края на Крымский полуостров.

«Семь часов на невыносимой жаре, как мы выжили, до сих пор не понимаю! Собаки спеклись уже в первые два часа этого ада, я думала, у них будет тепловой удар, кондиционер держать постоянно включенным в пробке нельзя, может перегреться двигатель. А стоит только его выключить, как тут же температура в салоне поднимается до 50 градусов!», – рассказала одна из путешественниц, отправившаяся в Крым с супругом и двумя собаками.

Еще один турист по имени Вадим рассказал, что пробка возникла из-за досмотра, который проводится двумя способами – сканером и вручную. Второй вариант более быстрый, однако, чтобы пройти досмотр, нужно выгрузить из авто все вещи. При этом власти заявляют, что скорость проверки зависит именно от количества вещей.

Вам может понравиться

На курортах Краснодарского края вода в Черном море прогрелась до температуры +25 градусов

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля вода в Черном море в районе Туапсе прогрелась до +25 градусов, что является самым высоким показателем из всех

РИА: как не допустить разочарования в турецких бюджетных отелях

Летом спрос на путевки в Турцию увеличился. И даже появилась возможность найти «горящие» туры». На сегодняшний день туроператоры предлагают 10-дневный отдых в Турции на двоих с системой «all inclusive» за

Российские туристы сравнили Сирию по привлекательности для путешественников с Италией

До начала активных боевых действий Сирия была одной из красивейших и процветающих стран на Ближнем Востоке. Являясь исторической колыбелью для разных цивилизаций и культур, отличительной чертой страны стала небывалая для