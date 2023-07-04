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Российские туристы теперь могут легко и недорого попасть в любую европейскую страну через грузинский аэропорт Кутаиси. Такую возможность предоставляет авиакомпания Red Wings. К примеру, перелет из Грузии на Кипр обойдется в 4000 рублей.

Дороже всего обойдется путешествие в Прагу – 8000 рублей. Но есть и еще ряд бюджетных вариантов – в столицу Бельгии Брюссель и греческие Салоники можно попасть за 5500 руб, в Будапешт (Венгрия) – за 4800 рублей, в Вену – от 6860 руб и в столицу Италии Рим – минимум за 7,8 тысяч рублей.

Авиакомпания открыла прямые рейсы в Кутаиси, которые будут осуществляться трижды в неделю – в понедельник, среду и субботу. При этом стоимость перелета в одну сторону составляет 20 тысяч рублей. На сайте Red Wings уже открыта продажа авиабилетов в Грузию.

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