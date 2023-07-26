Отдых в Турции подорожал на 30 процентов в сравнении с прошлым годом. Мало того, на курортах страны цены буквально на все меняются ежедневно, пишет портал News.ru.

Корреспондент издания лично слетала в Кемер, чтобы узнать, что творится с ценами. Она пояснила, что турецкие продавцы уже даже перестали выставлять ценники на товары, чтобы не переписывать их изо дня в день.

Продавцы заявляют, что сами в шоке от цен, так как они бьют не только по туристам, но и по местных жителям. При средней зарплате в 500 долларов угнаться за инфляцией просто невозможно. Особенно тем, кто живет на съемных квартирах.

Сотрудник одного из отелей рассказал, что сигареты, которые он недавно покупал за 38 лир, сейчас подскочили до 44. То же самое происходит и со всеми остальными товарами.

Именно из-за такого стремительного роста цен россиян на курортах практически нет. В основном в Турцию приезжают отдыхать поляки и норвежцы, которые не тратят деньги на развлечения и экскурсии. Они «закидываются» коктейлями в кафе, где сидят почти целыми днями.